DP’li Baki :İstihdam bürosu kuracağım

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Türk Ocakları’na ziyarette bulunan Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki, uygulayacağı projelerden bahsetti. Ocak üyelerine seslenen Baki, “Taahhüt ediyorum belediye binasının önüne istihdam bürosu kuracağım. Benim şehrimin gençleri istedikleri zaman iş bulabilecek” dedi.



“GERÇEK VATANSEVERLER”

Demokrat Parti’nin değerlerine dikkat çeken Baki, “Yetmiş üç yıllık bir çınarız. Demokrat Parti bu ülkenin baba ocağıdır. Gerçek vatanseverler de gerçeklerin peşinde olanda biziz. “ İzmit Fuar’ı halkımızın aydınlanacağı bir kültür ve sanat merkezi haline gelecek. Özellikle gençlerimize yönelik çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

“İSRAF ETTİK”

DP Büyükşehir Adayı Baki’nin ziyareti sırasında konuşan Kocaeli Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: Kocaeli Belediyesi eski dönemde nitelikli insanlar ile çalışmadı. İsraftan yana bir politika izlendi. Şehrin sıkıntılarını çözebilecek bir politika izlenmesini istiyoruz. Bize Allah’tan korkan başkan lazım, Ankara’dan değil.