HEDEP’li Gergerlioğlu’na saldırı girişimine soruşturma

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde İzmit’in Kuruçeşme Mahallesi’nde esnaf ziyareti sırasında, bir grubun saldırı girişimine maruz kalmıştı. Gergerlioğlu ise konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soru önergesine verdiği cevapta, “İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Sümer Polis Merkezi Amirliğince 2023/443 suç nolu tahkikat dosyası tanzim edilmiş ve Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda hazırlanan evrak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bahse konu olaya müdahalede bulunan kolluk kuvvetleri, yasaların vermiş olduğu sınırlar dahilinde tarafsızlık ilkesine göre hareket etmiştir” dedi.
Parti üyelikleri bulunmuyor
Bakan Yerlikaya saldırıda bulunanların MHP’li olduğu iddiasına ilişkin soruya ise “Birimlerimizde vatandaşlarımızın siyasi parti üye kaydı sorgulama sistemi bulunmamaktadır” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Manidar Şan - Bilmiyorum kaç yıl daha geçecek Ama Bunlar bu milletin başını daha çok ağrıtacaklar. Açık AÇIK Söylüyorlar sövüyorlar Ekmeğimizi yiyorlar AMA Nankör MİLLET TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni Türk Milletini SEVMİYORLAR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.