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KOÜ ve TÜBİTAK protokol imzaladı

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasındaki işbirliğini güçlendirmek, Ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve öğrencilerin staj, işyeri eğitimi ve çalışmalarında işbirliği yapmak amacıyla protokol imzalandı.

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Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasındaki işbirliğini güçlendirmek, Ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve öğrencilerin staj, işyeri eğitimi ve çalışmalarında işbirliği yapmak amacıyla protokol imzalandı. Protokolü, üniversite adına Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve TÜBİTAK MAM adına Merkez Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan imzaladı. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen protokol töreni öncesi ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, akademisyenler ve araştırmacıların katılımı toplantı gerçekleştirildi.

KATMA DEĞER KATACAK

TÜBİTAK ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Hülagü, “Kocaeli Üniversitesi olarak, hem kentimize hem de ülkemize katma değer katacak projeler geliştirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında tutuyoruz. Bu kapsamda da ülkemizdeki en önemli araştırma kurumu olan TÜBİTAK ile işbirliği yapmak bu hedefe ulaşmamızda önemli katkılar sunacaktır.” dedi. TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Kılıçaslan ise, Kocaeli Üniversitesi’nin bölgenin önemli kurumlarından biri olduğunu ve birlikte güzel işlere imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

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