Zor günler geçiren Darıca GB, Tuzla deplasmanında ağır bir yenilgi aldı.
TUZLASPOR: 7 DARICA GB: 0
STAT: Pendik
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım**, Yakup Bulut **, Ömer Lütfü Aydın**
TUZLASPOR: Bayram***, Gökhan*** (Erdi dk.62 ***), Sadık***, Murat***, Mehmet***, Muhammed*** (Hacı dk.71 ***), Doğan***, Erdinç***, Berat*** (Eren dk.62 ***), Taner***, Furkan***
DARICA G.B.: Ahmet*, Muhammed*, Ahmet* (Muhammet dk.46 *), Ramazan*, Mustafa*, Emre*, Salih*, Oktay*, Tuncay*, Halil İbrahim*, Veysel*
SARI KARTLAR: Murat Yılmaz, Erdinç
GOLLER: Furkan dk.9, Murat dk.18 ve 56, Erdinç dk.41 Berat dk.44, Mehmet dk.67, Eren dk.87
NOT: Darıca maça sadece iki yedekle çıktı…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz