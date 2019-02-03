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Gebzespor, Batman'a evinde kaybetti

Gebzespor kendi evinde ağırladığı Batman Petrol'e 2-0 mağlup oldu.

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Gebzespor kendi evinde ağırladığı Batman Petrol'e 2-0 mağlup oldu.

GEBZESPOR:0 -BATMAN PETROL:2

STAT: Gebze Alaettin Kurt      

HAKEMLER:  Alpaslan Şen**, Yiğit Çam**, Akın Karabacak** 

GEBZESPOR: Kemal**, Nurullah**, Saruhan**, Abdülsamet**, Oğuz** (Kemal dk.81 ?), Sırat**, Tugay**, Ferhat**, Oktay** (Yusuf dk.80 ?), Erkam** (Şefik dk.87 ?), Serhat**

BATMAN PETROL: Bora**, Emre** (Furkan dk.75 **), Mehmet*** (Samet dk.85 ?), Kadir**, Koray**, Mertcan**, Mustafa Bedirhan**, Mustafa Emre**, Veysel**, Muhammed**, Celal**

SARI KARTLAR: Muhammet, Mertcan

GOLLER: Mehmet dk.32, Bedirhan dk.90

Bugün 15:33 TSİ - Spor

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