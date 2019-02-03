Gebzespor, Batman'a evinde kaybetti

Gebzespor kendi evinde ağırladığı Batman Petrol'e 2-0 mağlup oldu.
GEBZESPOR:0 -BATMAN PETROL:2
STAT: Gebze Alaettin Kurt
HAKEMLER: Alpaslan Şen**, Yiğit Çam**, Akın Karabacak**
GEBZESPOR: Kemal**, Nurullah**, Saruhan**, Abdülsamet**, Oğuz** (Kemal dk.81 ?), Sırat**, Tugay**, Ferhat**, Oktay** (Yusuf dk.80 ?), Erkam** (Şefik dk.87 ?), Serhat**
BATMAN PETROL: Bora**, Emre** (Furkan dk.75 **), Mehmet*** (Samet dk.85 ?), Kadir**, Koray**, Mertcan**, Mustafa Bedirhan**, Mustafa Emre**, Veysel**, Muhammed**, Celal**
SARI KARTLAR: Muhammet, Mertcan
GOLLER: Mehmet dk.32, Bedirhan dk.90
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz