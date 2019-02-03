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Sinan’ın golü güme gitti

Kocaelispor maçın ilk yarısında Süleyman’ın penaltı golü ile öne geçti.

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Kocaelispor maçın ilk yarısında Süleyman’ın penaltı golü ile öne geçti. Karşılık çok geçmeden geldi. 41 Sinan topu ağlara gönderdi. Topu kaleciden söken Sinan ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Net bir şekilde temiz olan pozisyonun ardından Sinan’ın golü güme gitti. Ancak Kadir Öge’nin yerde kalarak Kocaelispor’un penaltı kazandığı pozisyon da tartışmaya açıktı. Hakemin penaltı kararının etkisinde kaldığı düşünüldü.

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