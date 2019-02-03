Kocaelispor maçın ilk yarısında Süleyman’ın penaltı golü ile öne geçti. Karşılık çok geçmeden geldi. 41 Sinan topu ağlara gönderdi. Topu kaleciden söken Sinan ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Net bir şekilde temiz olan pozisyonun ardından Sinan’ın golü güme gitti. Ancak Kadir Öge’nin yerde kalarak Kocaelispor’un penaltı kazandığı pozisyon da tartışmaya açıktı. Hakemin penaltı kararının etkisinde kaldığı düşünüldü.
Bugün 15:42 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:45 TSİ
Sinan’ın golü güme gitti
Kocaelispor maçın ilk yarısında Süleyman’ın penaltı golü ile öne geçti.
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Bugün 15:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz