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Aygün, Derince’yi turluyor

AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinliyor, ilçede hayata geçireceği projeler hakkında da bilgiler aktarıyor.

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AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aygün, son olarak Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde Osman Doğan’ın sahibi olduğu Pilavcı Baba açılışına katıldı. İş yeri sahiplerine ‘hayırlı olsun’ temennisini ileten Aygün, daha sonra çevre esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti.

ASKER UĞURLAMASI

Aygün daha sonra Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden Keskin ailesinin evine konuk oldu, askere gidecek olan Semih Keskin’e ‘hayırlı teskereler’ dileklerini iletti. Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi’nde oturan Mustafa Yeşilyurt’un asker uğurlamasına da katıldı. Daha sonra Fatih Mahalle Muhtarı Şenay Mengünoğul ile bir araya gelen Zeki Aygün, talep ve önerilerini dinledi.

Bugün 16:14 TSİ - Siyaset

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