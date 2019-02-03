Çakır: Donanımlı gençlik her zaman bize kazançtır

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, SKM programları kapsamında Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman ile birlikte Rahmiye Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Milletvekili Sami Çakır, “Gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlerimizin genç yaşta siyasette ilgilenmesi çok önemlidir. Bu yönde gereken düzenlemeleri yaptık. Gençlerimizin siyasetle ilgilenmesi ülkemizin gelişmesinde çok önemlidir. Donanımlı gençlik her zaman bizlere kazançtır. Tarihimizde birçok gencimiz adını altın harflerle tarihimize yazdırmıştır. Şimdi ki gençlerimiz neden yapmasın?” dedi.

GENÇLERİMİZ ÖNEMLİ

AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman da “Buraya bakınca çok sayıda genci görmekteyim. Gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Gençlerimizin bilgili ve donanımlı yetişmesi geleceğimiz için olmazsa olmazımızdır. İlçe başkanlığı görevinden ayrılarak belediye başkanlığına aday oldum. Nasibimizde varmış, Kartepe Belediye Başkan adayı oldum. Şimdi Kartepeli vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız” dedi.