Doğan’dan Ergüney’e ziyaret

31 Mart’ta İzmit Belediye Başkanlığı görevi sona erecek olan Doğan’ın Sağlık İl Müdürü’ne yaptığı ziyarette AKP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Saburlu yer aldı.Ziyaret için Başkan Doğan’a teşekkür eden Sağlık İl Müdürü Ergüney, “Nevzat beyle birçok projede beraber çalıştık. Kendisi milletvekiliyken ben de başhekimlik görevindeydim. Nevzat Başkanımız birçok sağlık yatırımına önayak oldu. İlimize 50-60 tane sağlık ocağının, 8-10 tane devlet hastanesinin kazandırılmasında büyük emekleri var. Sağlık camiası olarak kendisine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bir kardeş, ağabey, meslektaş olarak kendisini çok seviyor ve takdir ediyoruz. Bundan sonra da kendisine daha güzel görevler verileceğine inancımız sonsuz. Kendisinin tecrübe ve deneyimlerinden başta sağlık alanında olmak üzere, birçok alanda bize rehberlik yapmasını temenni ediyorum” dedi.

GÜZEL İŞBİRLİĞİ

Meslektaşına yaptığı ziyaretin kendisi için de büyük anlam taşıdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, “Belediye Başkanlığımız süresince halkımıza daha iyi hizmet edebilmek için kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olduk. Bu konuda en yakın çalıştığımız kuruluşlarımızdan biri de sağlık müdürlüğüdür. Sağlık Müdürümüz ile milletvekilliğim dönemimde başlayan çalışmalarımız, belediye başkanlığı süresince de devam etti. Vatandaşlarımızın sağlık imkânlarından daha güzel şekilde yararlanmalarında büyük emekleri olan Sağlık Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.