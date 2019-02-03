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Yarıyıl tatilinde 777 okul ilaçlandı

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Vektör önleme ekipleri sömestr tatilinde 777 okulda ilaçlama çalışması yaptı.

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Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, çocukların daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim alması amaçlanıyor. Yarıyıl tatilinde Kocaeli genelinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 20 ekip ile ilaçlama yapıldı.

777 OKULDA İLAÇLAMA

Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadelesi Hizmeti işi kapsamında 12 ilçede devlet okulları binalarında ilaçlama yapıyor. İlaçlamalar okul binalarının özellikle temizlik ve hijyen acısından riskli olan lavabo, tuvalet, kazan dairesi ve depo bölümlerinde yapılıyor. 3’er kişiden oluşan 20 ekip yarıyıl tatilinde 777 okulda ilaçlama çalışması yaptı.

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