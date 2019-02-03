Ali Yılmaz, Hatipköy’de 3’üncü kez yarışacak

İzmit Hatipköy Mahalle Muhtarı Ali Yılmaz 2009 yılından bu yana yürüttüğü muhtarlık görevine, yeniden aday olacağını duyurdu. Yılmaz, adaylığı hakkında “Bu iş benim ek işim değil tek işim” diye konuştu. Yılmaz 31 Mart seçimlerinde aday olmasında sonra, Hatipköy Mahallesi muhtarlığı için 3. Kez yarışmaya girmiş olacak.

1 OY FARKLA

İzmit Kuruçeşme Hatipköy mahalle Muhtarı Ali Yılmaz ilk seçimleri 1 oy farkla ikinci seçimleri de 110 oy farkla kazandığını hatırlatarak başarılı iki dönem geçirdiklerini söyledi. Mahallesine yaptığı hizmetleri dile getiren Yılmaz, yolların durumundan, kanalizasyon sorununa kadar pek çok sorunu çözdüklerini aktardı. Her seçimde oyunu artırdığını belirten muhtar Ali Yılmaz, “Bu bir başarının göstergesi olarak kabul edilmeli” dedi.

“HAYIRLISI OLSUN”

Mahalle seçmenine seslenen Muhtar Adayı Ali Yılmaz, “Size gelen muhtar adaylarına bir sorun, mahallemizin ne eksiği var, ne istediniz de yapılmadı diye. İllaki ufak tefek eksiklerimiz vardır. Sonuçta 270 seçmeni olan bu mahallede artık binin üzerinde seçmen var. Nüfus arttıkça ihtiyaçlarda artıyor. Mahallemiz için en hayırlısı ne ise o olsun” ifadelerini kullandı.