Yeniden Refah Çayırova’da başkan Aykan Dönmez

Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığında bir süre önce kurulan Yeniden Refah Partisi’nin Çayırova kurucu İlçe Başkanlığı’na Aykan Dönmez atandı. Yeniden Refah Partisi’nin, Kocaeli İl Başkanlığına daha önce Mehmet Aras atanmıştı. Aras, her ilçede seçimlerin en demokratik şekilde yapılmasını ilke edindiklerini söyledi.



13 İSİM ÖNDERİLDİ

Çayırova’da yapılan istişarelerde ilçe başkanlığı için 13 isim tespit edildi. Adayların önemli kısmı Aykan Dönmez ve Osman Öğüt lehine adaylıktan çekildi. Son etapta Dönmez ve Öğüt ile birlikte Kadir Kurdal’ın yarıştığı gayri resmi seçimde ipi kendisi aday olmamasına rağmen Aykan Dönmez göğüsledi. Kendisine gösterilen alakadan dolayı çok mutlu olan Dönmez, herkese teşekkür ederek halen genel müdürlüğünü yürüttüğü iki şirkette yaklaşık bin insanın mesuliyetinin üzerinde olduğunu bundan dolayı görevi kabul edemeyeceğini parti yönetimine ifade etmesine rağmen, bu kararından vazgeçerek, görevi kabul etti.

YENİ DÜNYA SİSTEMİ

Türkiye merkezli yeni dünya sistemi çalışacaklarını söyleyen Dönmez, “Çayırova’da toplum yararına çalışacak güçlü bir beşeri sermaye var. Bu potansiyeli icraat sahasına dökecek bir yapıyı kuracak olan kitle Çayırova ve ülkeye en büyük sosyal faydayı sağlayacaktır. Allah bizi utandırmasın, bütün enerjimizi bu uğurda sarf edeceğim ve Türkiye merkezli yeni bir dünyanın kurulması için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

AYKAN DÖNMEZ KİMDİR?

Aslen Elazığ, Karakoçan eşrafından olan Aykan Dönmez siyaseten sosyal demokrat kökenli, dokuz çocuklu bir ailenin oğlu. Uzun yıllar özel sektörde işçi olarak çalışan Dönmez son 10 yıldır abisine ait şirketlerde genel müdürlük yapıyor.2013’te kurulan Erbakan Vakfı’nın kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. Dört yıl bu görevde bulundu. Ardından il yönetiminde görev üstlendi. Peşi sıra genel merkez tarafından yapılan görevlendirme ile birçok ilde vakıf adına teşkilatlanma çalışmaları sürdürdü. Gül Dönmez ile evli olan Aykan Dönmez, Mertcan ve Beste’nin babası.