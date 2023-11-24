Emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışan emeklilerin yararlanamaması büyük tepki çekmişti.Konuyla ilgili çalışma yapılacağı iddiaları gündeme gelirken AKP’den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışma yapılacağını söyledi. Güler “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak” ifadeleri kullandı.Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
24 Kas 2023 - 15:37- Ekonomi Güncelleme:
Çalışan emeklilere ikramiye geliyor! AKP Grup Başkanvekili açıkladı
AKP Grup Başkanvekili Güler, çalışan emeklilere ikramiye verilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması için talimat verdiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yenimahalle Li - Muhtarlar Çiftçiler den bahsediyorlar Biz YOKUZ
İzmitli - Zamanında düşünülmeli idi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.