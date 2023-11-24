Çalışan emeklilere ikramiye geliyor! AKP Grup Başkanvekili açıkladı

Emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışan emeklilerin yararlanamaması büyük tepki çekmişti.Konuyla ilgili çalışma yapılacağı iddiaları gündeme gelirken AKP’den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışma yapılacağını söyledi. Güler “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak” ifadeleri kullandı.Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.