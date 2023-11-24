24 Kas 2023 - 15:37- Ekonomi G:

Çalışan emeklilere ikramiye geliyor! AKP Grup Başkanvekili açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Güler, çalışan emeklilere ikramiye verilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması için talimat verdiğini söyledi.
Çalışan emeklilere ikramiye geliyor! AKP Grup Başkanvekili açıkladı mask

Emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışan emeklilerin yararlanamaması büyük tepki çekmişti.Konuyla ilgili çalışma yapılacağı iddiaları gündeme gelirken AKP’den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışma yapılacağını söyledi. Güler “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak” ifadeleri kullandı.Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
# büyük, AKP

24 Kas 2023 - 15:37 - Ekonomi

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Yorumlar

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Yenimahalle Li - Muhtarlar Çiftçiler den bahsediyorlar Biz YOKUZ

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 16:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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