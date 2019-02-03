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Koçak: Temel gıda serbest ekonomiden çıkarılsın

Tüm temel gıdaların serbest ekonomiden çıkarılmasını isteyen İzmit Meyve ve Sebze Komisyoncuları Tüccarlar Derneği eski Başkanı Hüseyin Koçak, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; temel gıdalardaki serbest ekonomi uygulamasını kaldırın" dedi.

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Sebze, meyve, et ve süt ürünlerinde serbest ekonomi uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Koçak, "Hepimizin ekmeğe ihtiyacı olduğu gibi temel gıda ürünlerine de ihtiyacımız var. Haksız rekabeti önlemek istiyorum. Hem tüketici hem de üretici mağdur. Bunu önlemenin yolu serbest ekonominin kaldırılmasıyla mümkündür" dedi.

'MARKETLERİN ÖNÜ KESİLMELİ'

Haksız rekabetin önlenmesi adına açıklamalarda bulunan Koçak, "Önce marketlerin önü kesilmeli. Hallerde her şey kuralına uygun bir şekilde. Hale gelen ürünler maliyede denetim altındadır. Yanındaki işçisinin sigortasını verir, pazarcıya ürün satar. Pazarcının ürünü çok pahalıya satıp satmadığı da denetlenmeli. Zabıtalar marketlere girip hesap soramaz çünkü serbest piyasa. Oysa pazardaki fiyatlar denetlenebilmektedir. Ekonomi bu durumdayken hiç iflas eden market duydunuz mu? Fabrikalar kapanıyor, üretici ve tüketici zor durumda kalıyor.Niye marketler işçi çıkarmıyor? Çünkü vadeli alıyor, peşin satıyor"  ifadelerini kullandı.

'SİYASİLERE SESLENİYORUM...'

Açıklamalarında siyasi bir amaç gütmediğini belirten Koçak, siyasilere şu sözlerle seslendi: "Ben avukat değilim, inşaatla uğraşan biri değilim. Kendi mesleğim hakkında açıklamalar yapıyorum. Hiçbir siyasi amacım yok. Tek niyetim vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Bunları hükümet görecek, sayın Cumhurbaşkanım ve muhalefet görecek. Buradan siyasilere sesleniyorum; Acilen serbest ekonomi temel gıdadan kaldırılmalı, belediye ve zabıtalara yetki verilecek 'Git denetle kardeşim' denecek. Halden alınan 5 liralık malı 10 liraya satıyorlar. Herkes suçlu alıyor. Suçlu bir, o da marketler zinciri sahipleridir. Eskiden bakkallarımız mahalle bankaları gibiydi. Herkesin yardımına koşan esnaflar vardı. Şimdi millet inim inim inliyor, marketlerin ruhu duymuyor. Üretici de tüketici de marketlerin yaptığı yüksek karlı satışlara ses çıkaramıyor."

'KARABORSACILIK YAPILIYOR'

Meyve halleri hakkında bilgi veren Koçak, hallerde arz talebe göre satış yapıldığını belirtti. Marketlerde depolama adıyla karaborsacılık yapıldığını vurgulayan Koçak," Marketlerde ucuza alınan ürün depolanır. Hallerde de depolama yapılır ancak bu sadece bozulmaması içindir. Hallerde ne olursa olsun karaborsacılık olmaz. Bazı sebze meyveler depolanır, çürümemesi için yapılır bu işlem. Bu karaborsacılık değildir yanlış anlaşılmasın" dedi.

'ÇİFTÇİYE DESTEK OLUNMALI'

Birçok ürünün tohumuna kadar dışardan getirtildiğini söyleyen Koçak, çiftçiye destek olunursa ekonominin rahatlayacağını ifade etti. Ürünlerde dışa bağımlı olunduğunu söyleyen Koçak, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Karpuzun tohumu, taze kabak, domates, salatalık hep İsrail'den geliyor. Bu tohumlar seneye kullanılmaz. Her sene yeniden tohum alınması gerekir. Bunu engellemek için tarımı desteklemek gerekir. Bizim ülkemiz tarım ülkesiyken biz buğdayı Rusya'dan alıyoruz. Kargalar güler bu duruma. Konya, Çorum, Adana gibi yerler tarımın en çok yapıldığı yerlerdi. Şimdi insanlar ekim yapamıyor. Tarlası traktörü var fakat tohumu, suyu, gübresi, benzini o kadar pahalı ki üretim yapılmıyor. Bu durumlar bizi dışa bağımlı yapıyor. Çiftçi karşılığını alamayınca tarım yapmaktan kaçınıyor. Çiftçimize destek olarak bu durumu engellemeliyiz. Devlet desteği sağlanırsa ihracat yapar, ülkenin hazinesine katkı sağlayabiliriz. Yetkililere sesleniyorum, ülkenin sorunlarını halledecek bir politika istiyoruz." Ekin EKEN

Bugün 16:23 TSİ - Ekonomi

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