AKP İzmit aday adayları kendilerini tanıttılar!

AKP İzmit İlçe Başkanlığı aday adaylık başvuru süresinin bitmesiyle İzmit Belediye Başkanlığı için başvuruda bulun Talha Kös, Mehmet Uzun ve Muharrem Tutuş’u 26 Kasım Pazar günü gerçekleşecek temayülde oy kullanacak teşkilat mensuplarının huzuruna çıkarttı. Gerçekleşen tanıtım programında konuşan İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ” İzmit için elini taşın altına koyan, sorumluluk bilinciyle hareket eden Aday Adaylarımızın her birini tebrik ediyor ve çıktıkları bu kutlu davanın, kutlu yolunda başarılar diliyorum” dedi

TEMAYÜL 22 KASIM PAZAR

9 Kasım'da başlayan ve 22 Kasım’da tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek temayül yoklaması için aday adayları, teşkilatın huzurunda hazır bulundu. İzmit Belediye Başkanlığı için başvuran Talha Kös, Mehmet Uzun ve Muharrem Tutuş Kadıköy Düğün Salonunda gerçekleşen tanıtım programında temayülde oy kullanacak teşkilat mensuplarına hitap etti.

“ALLAH BİZE YETER, O NE GÜZEL VEKİLDİR”

Gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar : ” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, İl Yöneticilerimiz, Geçmiş Dönem İlçe Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz, Belediye Başkan Aday Adaylarımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Mahalle Başkanlarımız. Öncelikle konuşmalarıma; Filistin’de, Gazze’de işgalci İsrail zulmü altında yaşamaya maruz bırakılan ve baskılar ne kadar derin ve güçlü olursa olsun, “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” diyerek direnişleriyle dünyaya ve İslam ülkelerine örnek olan Filistinli kardeşlerime selam göndererek başlamak istiyorum. Dünya mazlumlarının umudu, zalimlerin korkulu rüyası Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde zalimin karşısında dimdik durmaya devam edecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak binlerce yıldır üzerimizde bulunan “Vefalı Türk” şiarını, layıkıyla omuzlarımızda taşımaya devam edeceğiz.

“HEDEFİMİZ; İZMİT'İ AK KADROLARLA BULUŞTURMAK”

AK Parti; kendi içinde kadro derinliği olan sarsılmaz bir teşkilat yapısına sahip, belki de dünyanın en büyük siyasi organizasyonudur. AK Parti; kurulduğu günden, içinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı’na kadar, yenilenmeyi her zaman kendi dinamikleriyle başaran değişim ve gelişimin adresi olmuştur, bundan sonraki yüzyılda da olmaya devam edecektir. Önümüzde bulunan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecindeki yegane hedefimiz; İzmit'i değer katma ve yeni eserler üretme vizyonu ile dolu olan AK Kadrolar ile buluşturmak olacaktır.

“ADAY ADAYLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu vesileyle, “Bu yolda ben de varım” diyerek, İzmit için elini taşın altına koyan, sorumluluk bilinciyle hareket eden Aday Adaylarımızın her birini tebrik ediyor ve çıktıkları bu kutlu davanın, kutlu yolunda başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi “Bu dava gönülden yaparak, gönüller kazanma davasıdır.” şiarıyla yola çıkarak, İzmit’in her mahallesinde, her sokağında, gönülden gönüle köprü olmaya çalışacak, davamızı samimiyetle gönüllere ilmek ilmek işleyebilmek için mücadele edeceğiz. Bu mücadeleye omuz veren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyor, ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Her birinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. ”dedi