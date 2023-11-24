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Yüzde 250 kazanmak isterken dolandırılan Arda Turan'ın karısından şaşırtan açıklama

Fatih Terim Fonu olarak bilinen spor tarihinin en büyük vurgununda Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan ilk açıklama geldi.
Yüzde 250 kazanmak isterken dolandırılan Arda Turan'ın karısından şaşırtan açıklama mask

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ın Fatih Terim Fonu ile dolandırılmasının ardından ilk kez konuştu.Turan yorum yapmaktan çekinirken şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen ben o konulara hiç girmeyeyim.Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı.Benden de birkaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim.Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz.Bana bunları sormayın olur mu?Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler."

Kaynak: yeniçağ
# Arda Turan, aslıhan turan, fatih terim fonu

24 Kas 2023 - 15:51 - Asayiş

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