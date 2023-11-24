Yüzde 250 kazanmak isterken dolandırılan Arda Turan'ın karısından şaşırtan açıklama

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ın Fatih Terim Fonu ile dolandırılmasının ardından ilk kez konuştu.Turan yorum yapmaktan çekinirken şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen ben o konulara hiç girmeyeyim.Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı.Benden de birkaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim.Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz.Bana bunları sormayın olur mu?Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler."
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.