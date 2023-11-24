İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları, şehir dışından Kocaeli'ye üniversite okumaya gelen, fahiş kira fiyatları yüzünden kendilerine ait alanları kısıtlanarak bir arada kalmaya ve ekonomik sıkıntılar içinde geçinmeye çalışan öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Konuya ilişkin İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mutlu Sarı şunları söyledi: "Konut fiyatları hızla artarken gelirlerdeki artış bunun oldukça gerisinde kaldıysa barınma krizi baş göstermeye başlar. Büyükşehirler başta olmak üzere ülkemizde çok ciddi barınma krizi yaşanmaktadır. Bu sorun sahil şeridine indikçe, büyükşehirlere gidildikçe daha da büyümekte. İnsanların en temel hakkı olan barınma hakkından olabilmektedir. Barınma sorunu, beslenme sorunu, hayat pahalılığı, kurtlu yemekler, çürük binalar, gestapodan hallice uygulamalar, asgari ücretin kat kat üstünde fahiş kira fiyatları... Eğitimleri ve gelecekleri için farklı şehirlerden gelen gençlerin barınma problemi; Türkiye'nin bugün en çok konuşması gereken sorunudur. Sığınmacılara gözü gibi bakan iktidar ne zaman dönüp kendi evlatlarına bakacak? Öğrencilerin sırtındaki bu yük alınana kadar Kocaeli'de sesimizi duyurmaya ve bu şehre okumaya gelen tüm gençlerle yan yana yürümeye devam edeceğiz!"
- Siyaset
Üniversitelilerin barınma sorunu gündemde!
Üniversite öğrencilerinin gün geçtikçe artan barınma ve geçinme sorunlarını dinlemek için İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mutlu Sarı, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Umutcan Turgun, Kocaeli il yönetimi ve İzmit ilçe yönetimi ile birlikte üniversiteli öğrencileri evlerinde ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.