Üniversitelilerin barınma sorunu gündemde!

İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları, şehir dışından Kocaeli'ye üniversite okumaya gelen, fahiş kira fiyatları yüzünden kendilerine ait alanları kısıtlanarak bir arada kalmaya ve ekonomik sıkıntılar içinde geçinmeye çalışan öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Konuya ilişkin İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mutlu Sarı şunları söyledi: "Konut fiyatları hızla artarken gelirlerdeki artış bunun oldukça gerisinde kaldıysa barınma krizi baş göstermeye başlar. Büyükşehirler başta olmak üzere ülkemizde çok ciddi barınma krizi yaşanmaktadır. Bu sorun sahil şeridine indikçe, büyükşehirlere gidildikçe daha da büyümekte. İnsanların en temel hakkı olan barınma hakkından olabilmektedir. Barınma sorunu, beslenme sorunu, hayat pahalılığı, kurtlu yemekler, çürük binalar, gestapodan hallice uygulamalar, asgari ücretin kat kat üstünde fahiş kira fiyatları... Eğitimleri ve gelecekleri için farklı şehirlerden gelen gençlerin barınma problemi; Türkiye'nin bugün en çok konuşması gereken sorunudur. Sığınmacılara gözü gibi bakan iktidar ne zaman dönüp kendi evlatlarına bakacak? Öğrencilerin sırtındaki bu yük alınana kadar Kocaeli'de sesimizi duyurmaya ve bu şehre okumaya gelen tüm gençlerle yan yana yürümeye devam edeceğiz!"