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Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AKP İl Başkanlığını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Sarıeroğlu, “Kocaeli teşkilatı her zaman yüzümüzü güldürdü. Kocaeli teşkilatımıza ve vatandaşlara güveniyoruz. Kocaeli’yi yakından takip ediyoruz” dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün aday tanıtım programı öncesinde AKP İl Başkanlığını ziyaret etti. AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ilçe başkanları ve il yöneticileri katıldı.

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TAM GÜN SAHADAYIZ

İlk olarak söz alan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Eryarsoy, “Kocaeli teşkilatları her zaman olduğu gibi çalışmalara devam ediyor. Tam gün sahada çalışıyoruz. Şuanda 13 belediyenin 13’ü de bizde. 31 Mart seçimlerinden sonra yine 13’te 13 yapacağız” açıklamalarında bulundu.

SİBEL BAŞKANIM İÇİN BURADAYIM

Ziyarette konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Ben bugün Sibel başkanım için buradayım. Bu AK Parti’de kadın dayanışmasıdır. Sibel başkanımın genel merkezde bunca yıl birlikte çalıştık. Kendisinden çok şey öğrendik ve bizlere yol açtı. Bugün İzmit belediye başkan adayı olarak yol yürümeye devam edecek. Milletvekili olmadan önce Sibel hanımın ekibinde yer alıyordum” diye konuştu.

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KOCAELİ YÜZÜMÜZÜ HEP GÜLDÜRDÜ

Kocaeli, en son perşembe günü yine tüm teşkilatlardan farkını belli etti diyen Sarıeroğlu, “Kocaeli her zamanki yerindeydi. Kocaeli teşkilatı her zaman yüzümüzü güldürdü. AK Parti olarak Kocaeili vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. Kocaeli’de yine 13-0 yapacağız inşallah. Kocaeli teşkilatımıza ve vatandaşlara güveniyoruz. Erkek kardeşim de Kuzun yıllardır Kocaeli’de yaşıyor. O yüzden Kocaeli’yi yakından takip ediyoruz” dedi.

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KOCAELİ SANAYİNİN KALBİ

Kocaeli sanayinin kalbi konumundadır diyen Sarıeroğlu, “AK Parti döneminde her zaman Kocaeli ye yatırımlar ve hizmetler konusunda ciddi olarak öncü olarak gmsteriliyor. Bundan sonra da inşallah öyle devam edecek. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. Sadece hizmetlere odaklanarak 81 milyon vatandaşımız için ilk günkü aşk ile çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Bugün 19:50 TSİ - Siyaset

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