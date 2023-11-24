KKM’de vergi istinasında süre uzuyor

Bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik öngören 80 maddelik yasa teklifi TBMM’ye sunuldu.
Tekliften öne çıkan başlıklar şöyle:
* İhracat gelirlerinin binde 5’i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılıyor.
* Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024’e uzatılıyor.
* Konut kredisinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMB) istisnası, ilk konut alımı kredisi hariç kaldırılıyor.
* Banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025’te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.
* KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek.
* Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.
* Uzun süren inşaat işlerinde işin türüne göre farklı vergi uygulanması için Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.
* Çeklerin tarihinden önce bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin madde 2025’in sonuna kadar uzatılıyor.
* Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltiliyor.
* Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde düzenlenecek.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.