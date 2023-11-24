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Yabancı öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi

Gölcük'te yürütülen projede Slovakya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan gelen 34 yabancı öğretmen ve öğrenciye karbon ayak izi ile geri dönüşüm üzerine eğitim verildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yabancı öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi mask
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Erasmus+ KA220 çerçevesinde "Ecological and Environmental Protection Education in a European Context!" adlı projenin koordinatörü, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Gülden Akar’ın öncülüğünde yürütülen projede hareketlilik haftası gerçekleştirildi. Gülden Akar’ın karbon ayak izi ile geri dönüşüm üzerine eğitim vererek etkinlik düzenledi. Slovakya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’dan Türkiye'ye gelen 34 yabancı öğretmen ile öğrenci, almış oldukları eğitim ve katılmış oldukları aktivitelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek ülkelerine döndü.
# türkiye, eğitim

24 Kas 2023 - 16:42 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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