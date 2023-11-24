Yabancı öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi

Erasmus+ KA220 çerçevesinde "Ecological and Environmental Protection Education in a European Context!" adlı projenin koordinatörü, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Gülden Akar’ın öncülüğünde yürütülen projede hareketlilik haftası gerçekleştirildi. Gülden Akar’ın karbon ayak izi ile geri dönüşüm üzerine eğitim vererek etkinlik düzenledi. Slovakya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’dan Türkiye'ye gelen 34 yabancı öğretmen ile öğrenci, almış oldukları eğitim ve katılmış oldukları aktivitelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek ülkelerine döndü.