Erasmus+ KA220 çerçevesinde "Ecological and Environmental Protection Education in a European Context!" adlı projenin koordinatörü, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Gülden Akar’ın öncülüğünde yürütülen projede hareketlilik haftası gerçekleştirildi. Gülden Akar’ın karbon ayak izi ile geri dönüşüm üzerine eğitim vererek etkinlik düzenledi. Slovakya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’dan Türkiye'ye gelen 34 yabancı öğretmen ile öğrenci, almış oldukları eğitim ve katılmış oldukları aktivitelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek ülkelerine döndü.
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Yabancı öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi
Gölcük'te yürütülen projede Slovakya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan gelen 34 yabancı öğretmen ve öğrenciye karbon ayak izi ile geri dönüşüm üzerine eğitim verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.