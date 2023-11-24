Belirli gün ve haftalarda yapmış olduğu ziyaret ve etkinliklerle farkındalık yaratmaya büyük önem veren İzmit Belediyesi son olarak Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Kocaeli Diş Hekimleri Odasına ziyarette bulundu. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Koordinatörler Ozan Aksu, Cem Serhat Dayanç, Hakan Yalçın ve Birol Sağlam’ın katıldığı ziyaret programında Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ece Erinalçık Şemen’e Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek çalışmalarında başarılar dilediler. Şemen’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkürlerini iletti.
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İzmit Belediyesinden Diş Hekimleri Odasına ziyaret
İzmit Belediyesi yöneticileri Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Kocaeli Diş Hekimleri Odasına ziyarette bulundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.