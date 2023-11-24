Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak! Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

​​​​​​​Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "783 milyon 465 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, bitkisel ürün sigortası desteği 684 milyon 394 bin 142 lira, zeytinyağı desteği 60 milyon 130 bin 230 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 16 milyon 766 bin 806 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 14 milyon 694 bin 699 lira, uzman eller projesi desteği 7 milyon 479 bin 123 lira olarak belirlendi.