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Tülay Ada amansız hastalığa yenik düştü

Çayırova ilçesi Yenimahalle’de ikamet eden matbaacı Erdinç Ada’nın eşi, 1 çocuk annesi Tülay Ada(44) 4 yıldır kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Ada, son olarak tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Cihat Polat
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24 Kas 2023 - 17:33 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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