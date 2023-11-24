24 Kas 2023 - 17:33 - Asayiş

Tülay Ada amansız hastalığa yenik düştü

Çayırova ilçesi Yenimahalle’de ikamet eden matbaacı Erdinç Ada’nın eşi, 1 çocuk annesi Tülay Ada(44) 4 yıldır kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Ada, son olarak tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.