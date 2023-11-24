Tülay Ada, öğle namazını müteakip Müzdelife Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Tülay Ada amansız hastalığa yenik düştü
Çayırova ilçesi Yenimahalle’de ikamet eden matbaacı Erdinç Ada’nın eşi, 1 çocuk annesi Tülay Ada(44) 4 yıldır kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Ada, son olarak tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.