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Otomobilin motoru tutuştu

Körfez ilçesinde, otomobilin motoru tutuşurken, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

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Olay akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Tolgahan Peker idaresindeki 41 HB 559 plakalı otomobilin motorundan yükselen dumanları fark edince aracı durdurdu. Çevrede bulunanlar yardıma koşarken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi aracın motoruna su tutarak alevler aracı sarmadan söndürdü. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangında aracın motor kısmı hasar gördü.

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