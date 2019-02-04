Olay akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Tolgahan Peker idaresindeki 41 HB 559 plakalı otomobilin motorundan yükselen dumanları fark edince aracı durdurdu. Çevrede bulunanlar yardıma koşarken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi aracın motoruna su tutarak alevler aracı sarmadan söndürdü. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangında aracın motor kısmı hasar gördü.
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Otomobilin motoru tutuştu
Körfez ilçesinde, otomobilin motoru tutuşurken, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz