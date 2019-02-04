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Spor salonları cıvıl cıvıl

İzmitli öğrenciler yarı yıl tatillerini spor salonunda basketbol öğrenerek geçiriyor.

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İzmit Belediyesporın basketbol okuluna halen 120ye yakın çocuk devam ediyor. 6-15 yaş arasındaki çocuklar profesyonel antrenörler eşliğinde  haftanın 5 günü basketbolun inceliklerini öğreniyorlar. Basketbol okuluna kayıtların devam ettiğini söyleyen yetkililer İzmitte son zamanlarda basketbol sporuna ilgi oldukça artmıştır. Bunda İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımının  Süper Ligde yer alması etkili olmaktadır dediler.

GÜREŞÇİLERDE YOĞUN  TEMPO

Bu arada İzmit Belediyespor Güreş Takımı da çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl Süper Ligde mücadele edecek olan güreşçiler antrenör Şener Sar nezaretinde haftada 5 gün ligde başarılı olabilmek için ter döküyorlar. Süper Ligde mücadele edecek olan güreşçilerin tamamının  altyapıdan yetiştiği kaydedildi.

Bugün 09:34 TSİ - Spor

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