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Serap Çakır'dan EYT mağdurlarına destek

Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır EYT mağdurlarını yalnız bırakmadı.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT üyesi binlerce mağdur dün Gebzede bir araya geldi. Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakırda Gebze Zümrüt Düğün Salonunda buluşan EYTlileri yalnız bırakmadı. Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır 10 Şubatta Ankaraya gidecek olan EYTliler için bölgemizden kaldırılmak üzere 5 otobüs desteğinde bulundu.

EYTLİLERDEN BÜYÜK ALKIŞ

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Desteği nedeniyle salonda bulunan Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından büyük alkış alan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır Gönlümüz her daim sizinle diyerek 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlar getirmesini diledi.

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