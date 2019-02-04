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Özen: İzmit Lisesi geri gelecek

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, İzmit Lisesinin tarihi binasından taşınmasına tepki göstererek okul önünde bir açıklama yaptı. 

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Bugün 4 Şubat Pazartesi. Ülkemiz genelinde tüm okullar yeni bir döneme başladı. Fakat bugün biz İzmit’imizin en tarihi okullarından biri olan İzmit Lisesi’nin önünde mahzun ve sessiz bir bekleyişe şahit oluyoruz. Çünkü bugün, yarım asırdan fazla  tarihi olan bir kurumun hiçbir makul sebebi olmadan başka  binaya taşınmak  zorunda bırakılmasını seyrediyoruz.

İZMİT LİSESİ KADAR BİNASI DA ÖNEMLİ

Yarım asırlık bir okul tarihinden, yerinden yurdundan koparıldı. İzmit’te yapılması gereken onlarca iş varken, kentimizin en önemli sorunu İzmit Lisesi’ni taşımakmış gibi bir hava oluşturuldu. Bu kararı alanların fark edemediği bir husus var ki, bu durum en çok bu liseden mezun olan insanları yaralamıştır. İzmit Lisesi, binası ile özdeşleşmiş et-tırnak misali bir konsept oluşturmuştur. Bu kurumun adı ne kadar önemli ise,  binası da o kadar önemlidir. Bu okul kendi tarihiyle, kendi ismiyle ayakta olan bir yapıdır. Her adımında tarihi hislerin depreştiği, her köşesinde ayrı bir yaşanmışlığın olduğu, binlerce öğrencinin özlemini duyduğu, nesillerin zaman tüneli misali hattıralarını yad ettiği  bu binanın dili olsa da; kendisine yapılan haksızlığı anlatabilse.

SAAT KULESİ’Nİ İZMİT’TEN TAŞIYABİLİR MİSİNİZ?

Buradan sesleniyorum: İzmit Lisesi’ni bu binadan ayıramazsınız, ayırmaya çalışmakla yanlış yaparsınız. Çünkü bu binanın en önemli özelliği, İzmit Lisesi binası olmasıdır, girişinde bu lisenin tabelasını taşımasıdır. Yoksa bu binanın başka bir okul olarak hizmet etmesinin önemi yoktur. Şunu da ifade etmeliyim ki, İzmit Lisesini İzmit Lisesi yapan da yine bu binadır, bu binanın tarihidir. Şimdi adı İzmit ile anılan meşhur Saat Kulesi’nin Kocaeli’nde başka bir ilçeye taşınması ne  kadar abes bir durumsa, alınan bu karar da o kadar abestir.

Ben İzmit Lisesi’nin ve binasının bu anlamda önemini, tarihini bir eğitimci olarak çok iyi biliyorum. İzmit’te yaşasın veya yaşamasın tüm İzmit Lisesi mezunlarına şu müjdeyi veriyorum. Başkan olduğumda İzmit Lisesi’ni kendi binasına yeniden kavuşturacağım. Bu yanlışı, bu hatayı kendi başkanlığımda bizzat ben düzelteceğim.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - ben sanat ens. de okudum ama yine de izmit lisesinin yok olması canımı acıttı , bu şehire sonradan gelenler şehrin tarihine değerlerine son veriyorlar . mutlaka eski yerine gelmeli anılar rant için yok edilmemeli.

Yanıtla . 0Beğen 04 Şubat 13:38

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