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KTO'da en çalışkan komite seçildi

Körfez Ticaret Odası’nda 4 ana kritere göre belirlenen 2018 yılı en başarılı komitesi Sigorta acentelerinden oluşan 11. Meslek komitesi oldu. Ocak Ayı meclisinde komite başkanı ve komite üyelerine plaket takdiminde bulunuldu

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Körfez Ticaret Odası’nda 4 ana kritere göre belirlenen 2018 yılı en başarılı komitesi Sigorta acentelerinden oluşan 11. Meslek komitesi oldu. Ocak Ayı meclisinde komite başkanı ve komite üyelerine plaket takdiminde bulunuldu.

4 Ana Kritere Göre Belirlendi

Verilen öneri sayısı, verilen önerinin kabul sayısı, komite toplantı katılım oranı ve meslek grubu üye ziyareti oranlarına göre belirlenen ödüllendirme sisteminde 11. Meslek komitesi başarılı çalışmaları sonucunda ödülü almaya hak kazanırken Komite Başkanı Hasan Yılmaz komite üyelerinin motivasyonunun artması ve komiteler arası tatlı rekabet oluşturması anlamında Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetimine teşekkür etti.

Öztürk ‘’ Komite Başkanı ve komite üyelerimizi tebrik ediyoruz.

11. meslek komitesine plaket takdimini yapan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘’ komitelerimizin bir yarış halinde olmalarını ve kendi sektörlerini temsil etme ve iyileştirmesine yönelik olarak çalışmalar yapmalarını bekliyor ve bunu ödüllendirmenin gayret ve şevkinizi daha da arttıracağını düşünerek bir birinci belirliyoruz. Belirlenen kriterlere göre 11. Meslek komitemiz yaptıkları özverili çalışmalarla bu ödülü almaya hak kazanmıştır. Başta komite başkanı Hasan Yılmaz komite üyeleri Erdoğan Songur, Mustafa Gülcan, Mehmet Şahin ve Ercan Yavuz’u tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum’’ dedi

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