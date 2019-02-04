Özel öğrenciler okuma yazma öğrendi

17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak için önemli bir hizmeti yerine getiren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencilere okuma yazma öğrenmesini sağladı. Öğrenciler kitap okumaya bile başladı.

ENGELSİZ YAŞAMIN MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi hayata geçirdikleri çalışmalar engellilerin sosyal yaşamında önemli bir yer tutuyor. Merkezde mesleki sosyal ve kültürel kursların yanı sıra okuma yazma kursu da veriliyor.

OKUMA YAZMA KURSU

Bahçecilik müzik el sanatları seramik spor yiyecek içecek hizmetleri akıl oyunları mental aritmetik gibi atölyelerde eğitim gören hafif düzeyli engelliler şimdi de okuma yazma eğitimi alıyor. Okuma yazma kursları ile okuma bilmeyen veya az okuma yazması olan hafif zihinsel engelli bireyler eğitim alıyor.

OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİLER

Okuma yazma kursları sürekli olarak veriliyor. Bu kurslar ile bireylere okuma-yazma öğretilmekte ve okuma-yazma düzeyleri geliştirilmekte. Engelli bireyler okuma yazma bilenler ve bilmeyenler okuma yazması zayıf olanlar olarak sınıflandırıldı. Düzeylerine göre eğitim verilen özel öğrenciler okuma yazmayı öğrendi.

KİTAP OKUMAYA BAŞLADILAR

Okuma yazma kursları ile özel bireylerin toplumsal hayata katılımları ve uyumlarını kolaylaştırmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanıyor. Kitap okuma alışkanlığı ile de bireyler neden sonuç ilişkisine varma hikâye ve zaman örgüsü kurabilme gibi yetenekler kazanıyor.