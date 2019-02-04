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Bugün 09:57 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:10 TSİ

Dolar ne kadar oldu?

Piyasa saat 10:00'da açıklanacak ocak ayı enflasyon verisini beklerken merkez bankalarından gelen mesajlarla 5.30'un altına inen dolar/TL haftaya 5.23 seviyesinin de altında başladı.

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Dolar/TL, TCMB’nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla geçen haftanın ilk dört işlem gününde sert gerilemiş ve 5.35’li seviyelerden 5.1650’ye kadar gerilemişti. Cuma günü ise Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısı ve ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin soru işaretleriyle kur yeniden 5.20 üzerine çıkmıştı.

ENFLASYON YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Merkez Bankası’nın para politikasında bu yıl veri odaklı bir yaklaşım izleyeceğini açıklamasının hemen ardından açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisi de piyasada yakından izlenecek.

Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar öncülüğünde Ocak ayında 1 artması bekleniyor.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim’de yüzde 25.24 ile görmüş ve Kasım ve Aralık ayında da düşüş göstererek yılı yüzde 20.3 seviyesinde tamamlamıştı. Reuters anketine göre yıllık enflasyonun ise yüzde 20.3 civarında kalması bekleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bu hafta Çin başta olmak üzere Asya piyasaları kapalı. Küresel piyasaları takip ediyoruz ancak bugün içeride enflasyon verileri piyasalarda belirleyici olacaktır” dedi ve ekledi:

“Geçen hafta tahvil getirilerinde yaşanan 1 tam puanlık düşüşün ardından enflasyon verileri bono tarafında daha da etkili olabilir. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın zamana değil de “veriye bağlı” para politikası söylemi sonrası enflasyon verilerinin önemi arttı.”

GÖSTERGE 10 YILLIK TAHVİL SERT DÜŞÜŞ SONRASI VERİ BEKLENİYOR

TL’deki değer kazancı bono verilerine de yansıdı. 2018 yılını yüzde 16.48 seviyesinde kapadıktan sonra 10 Ocak’ta yüzde 16.88 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri enflasyon raporu öncesi son işlem gününde spot kapanışta yüzde 15.37 seviyesindeydi. Bu verilere göre geçen hafta iki günde 100 baz puanın üzerinde bir düşüş yaşanırken yılbaşından bu yana düşüş ise 220 baz puana ulaştı.

Cuma günü 10 yıllık gösterge tahvilde spot kapanış yüzde 14.29 valörde son işlem yüzde 14.35 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB: VERİ ODAKLI POLİTİKA İZLENECEK

Piyasalarda bu hafta küresel gelişmeler dışarıda bırakıldığında TL’ye özgü iyimserliğin başladığı nokta enflasyon raporu olmuştu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceğini ve veri odaklı bir para politikası izleneceğini söyledi. Bu açıklamalar piyasada erken bir faiz indirimi yapılmayacağı beklentisi yarattı.

Çetinkaya, “Bugün yayınladığımız Enflasyon Raporunda verilen ana mesaj, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğidir. Bu doğrultuda gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Amacımız enflasyonu önce tek hanelere indirmek, sonrasında üç yıllık bir zaman diliminde nihai hedefimiz olan yüzde 5’e yaklaştırmaktır” demişti.

Kaynak: REUTERS

Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi

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