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Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!

Son günlerde yaygın olarak grip şikayetleri artmış durumda. Hastanelerin acil servisleri, hastalarla dolup, taşıyor

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Akut solunum yolu hastalığının en sık nedeni olan gergedan virüsü 2018'in sonunda da kendini göstermişti. Havalar soğuduğunda mevsimsel grip virüsünün (inuenza) neden olduğu yaygın hastalıktan önce gergedan virüsünün hasta ettiği biliniyor. Şu aralar hasta olan vatandaşlardaki belirtiler de Gergedan Virüsü belirtilerine benziyor.

112 ACİL SERVİSLERE SIK SIK BAŞVURULUYOR

Kocaeli'de birçok vatandaş, hastalık nedeniyle hastanelerin acillerine koşuyor. Özellikle son haftalarda 112 acil servislerini grip olan hastalar arıyor. Virüs, ağır etkiler taşıdığı için hastalar, yoğun halsizlik nedeniyle hareket edemeyecek duruma geliyor. Bu nedenle ambulansla taşınan gripli hasta sayısında artış yaşanıyor...

SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR

Bu tip virüsler hastalığı geçiren kişilerin öksürmesi, hapşırması sırasında ortama yaydıkları görünmeyecek kadar küçük solunum zerreciklerinin içindeki virüsün solunum yoluyla bulaşıyor. Hastanın yakınındaki kişilerin bu havaya solumasıyla burun ve boğazdan giriyor ve solunum yolu epiteline tutunuyor. 12-72 saat arasındaki kuluçka süresi sonrasında kişide hastalığın belirtileri görülüyor.

GERGEDAN VİRİSÜ BELİRTİLERİ NELER?

İlk belirtileri burun kuruması ve karıncalanmadır. En sık rastlanan ve rahatsız eden belirti ise boğaz ağrısı ve boğazda karıncalanma; burun akıntısı, burunda dolgunluk, 2-3 gün içinde artarak devam eden tıkanma ve hapşırma; baş ağrısı; yüzde ve kulaklarda basınç hissi; tat ve koku hissinde azalma; öksürük (yüzde 30 hastada görülür); boğuk ses ve boğuk öksürük (yüzde 20); öksürük sonrası kusma; rahatsızlık hissi ve halsizlik.

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