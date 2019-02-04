Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kocaeli’de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kocaeli’de meteorolojinin verilerine göre Çarşamba gününe kadar sisli ve puslu bir hava hakimken Çarşamba günü ile birlikte hafta boyunca Kocaeli genelinde sağanak yağmur bekleniyor.
Bugün 10:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:15 TSİ
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek
Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bugünlerde Kocaeli’de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz