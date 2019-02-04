Kaman'dan EYT mağdurlarına tam destek

Henüz yeni start vermesine karşın hergeçen gün sokakta büyük taraftar toplamaya başlayan Kocaeli'nin ve Türkiye'nin dalında en önemli doktorlarından, Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman dur durak bilmiyor. Her davet edildiği programa katılmaya özen gösteren Kaman sabahın ilk ışıklarından gecenin yarısına kadar sıkmadık el dinlemedik dert bırakmıyor.

Özellikle tevazu sahibi iyi niyetli çalışkan ve güler yüzlü olmasından dolayı her gittiği yerde vatandaşların büyük taktirini toplayan ve desteğini alan Dr. Serdar Kaman dünde Emeklilikte Yaşa Takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği Gebze şubesinin dev salon mitingine davetli olarak katıldı. EYT mağduru vatandaşların dertlerini dinleyen kaman burada yaptığı konuşmada damdan düşenin halinden yine damdan düşen anlar dedi.

Kaman konuşmasında en doğal Anayasal hakkınız için verdiğiniz bu onurlu mücadelenizde sonuna kadar sizinle birlikteyim çünki ailemde EYT mağduru, eşimde sizin gibi emeklilikte yaşa takılanlardan bu nedenlede sizi en iyi anlayan benim dedi. Kaman daha sonra ülkenin ekonomik zorluklarınada dikkati çekerek ülkemizi yeniden feraha ve huzur ortamına kavuşturmak ilk adımı olarak belediyelerialmayı görüyorum bu nedenledirki yine içinizden çıkan bu kardeşlerinizi desteklemeniz ile birlikte aydınlık günlere kavuşmanın ilk adımını atmış olacağız dedi.

Salon mitinginde daha sonra Gebze Bağımsız Belediye başkan adayı Serap Çakır ve

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'da birer konuşma yaptı. Program sonunda 10 Şubat'ta Ankara'da yapılacak olan büyük EYT mitingi için Derneğin Gebze şubesine ulaşım desteği vererek katkı sağlayacağını belirten Dr. Serdar Kaman salondan tezahüratlar eşliğinde büyük alkış aldı.