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Kaman'dan Darıca çıkarması

CHP ve İyi Partinin ortak Büyükşehir belediye başkan adayı Dr. Serdar kaman hafta sonu adeta Darıca'ya çıkartma yaptı. Önce İyi parti ilçe teşkilatını ziyaret eden Kaman daha sonra CHP İlçe Örgütünün toplantısına katıldı. Kaman daha sonra halkla buluştu.

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Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman Dur durak bilmiyor. Hafta sonu tüm gününü Darıca'da geçiren Serdar kaman önce Millet İttifakı'nda bulunan CHP ve İyi Parti'ye ziyaretlerde bulundu ve ardından havanın güzel olmasıyla birlikte darıca sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi. Darıca'lıların büyük ilgi gösterdiği kaman sorunları dinlemeyide ihmal etmedi.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİ GÖSTERECEĞİZ

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Dr. Serdar Kaman'ın Darıca gezisinde ilk durağı İyi parti ilçe teşkilatı oldu. Burada kaman'ı ilçe başkanı Özer Yıldız ve kalabalık bir partili gurup karşıladı. Daha sonra CHP İlçe Örgütünün genişletilmiş İlçe toplantısında katılan Dr. Serdar Kaman burada yaptığı konuşmada, yaptığımız ittifak milletimizin yararınadır. Çoluk çocuğumuzun geleceği için bu mücadeleyi var gücümüzle veriyoruz. Sizlerin çabasıyla inşallah 31  Mart akşamı hem Darıca'yı ve hemde Büyükşehiri Allahın izniyle alacak, sosyal ve şeffaf belediyecilik nasıl yapılırmnış iktidar partisine göstereceğiz dedi.

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YAKUP TÖRK İLE KARŞILAŞTI

Daha sonra kalabalık bir gurupla kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaman Darıca'lıların sorunlarını dinledi çözüm için oy istedi. Ülkenin geldiği ekonomik zorluklarından dolayı vatandaşın iktidara kızgınlığı söylemlerinden açıkça belli olurken, değişimin şart olduğu vurgusununda altını çizdiler. Darıca'daki ziyaretlerinde daha sonra yine esnaf turu yapan Millet ittifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Yüksek İnşaat Mühandisi Yakup Törk'le karşılaşan Büyükşerhir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman ayak üstü bir müddet sohbet ettiler. Sohbette her iki adayında vatandaşın teveccühünden dolayı yüzü gülerken, Darıca Belediye başkan adayı Törk, Kaman'a abi diye hitap ederek "Darıca'lı vatandaşlarımızdan kendim için olduğu kadar sizin içinde oy istiyorum ve kesinlikle kazanacağız Ben Darıca'yı kazanacağım ve sizide Büyükşehir belediye başkanımız yapacağız" şeklinde konuşarak abim dediği Kaman'a desteğini açıkça gösterdi.

 

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