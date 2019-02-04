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Bugün 10:28 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:29 TSİ

Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı!

Çarliston biberin fiyatı yüzde 87, patlıcanın fiyatı yüzde 80 artınca ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20.35 çıktı. Pazar yangın yeri olurken mutfak masrafının nasıl uçtuğu gözler önüne serildi! 2004 yılından bu yana en yüksek yıllık ocak ayı enflasyonu gözlendi

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TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %3,62, sağlıkta %3,56, eğlence ve kültürde %3,18 ve lokanta ve otellerde %1,07 artış gerçekleşti.

EN FAZLA DÜŞÜŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %3,10 ile konut oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Yıllık en fazla artış %30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %29,63, ev eşyası %29,07, eğlence ve kültür %23,15 ve lokanta ve oteller %19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,18 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Bugün 10:28 TSİ - Ekonomi

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