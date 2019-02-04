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Nuh Çimento eğitim öğretime başladı

2016 yılında yapımına başlanan Nuh Çimento Eğitim Kampüsü, 2019’un ikinci yarıyılının başlaması ile birlikte eğitim hayatına başladı. İzmit Lisesi ve Yavuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin bin 612 öğrencisi yeni okullarında ilk derse girdi.

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2016 yılında yapımına başlanan Nuh Çimento Eğitim Kampüsü eğitim öğretim hayatına başladı. İçerisinde 3 okul, 64 derslik ve bir spor salonu bulunan, yapımı 15 milyon TL’ye mal edilen Nuh Çimento Eğitim Kampüsü 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında eğitim öğretime açıldı. İzmit Lisesi ve Yavuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (kız meslek lisesi) öğrencileri kampüste eğitime başladı. Taşınması öngörülen Gazi Lisesi öğrencileri ise bu dönemi mevcut okulda tamamlayacak. 598 öğrenci, 45 öğretmen, 23 şubesi bulunan Gazi Lisesi’nin 2019-2010 eğitim öğretim yılında kampüse taşınmasıyla buradaki öğrenci sayısı 2 Bin 210 olacak.

İlk ders zili çaldı

İzmit Serdar Mahallesinde bulunan Eski Kuruçeşme Cezaevi alanındaki 18 bin metrekare alana inşa edilen Nuh Çimento Eğitim Kampüsünde öğrenciler için saat 09:00’da yeni binada ilk ders zili çaldı. Dersler, saat 15:00’a kadar sürdü. Yeni binaya sıra ve masalarını götürmeyen İzmit Lisesi sadece evrak ve dosyalarını taşıdı. İzmit Lisesi’nin yeni binasında 21 şube 685 öğrenci ve 48 öğretmen bulunuyor. Eğitim kampüsüne taşınan bir diğer okul olan Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 927 öğrencisi bulunuyor. Fakat yeni yapılan binada 816 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Meslek lisesinin yeni binasında 18 atölye, 24 derslik, giyim alanının 2 atölyesi, 34 sanayi tipi makinesi, Grafik Sanat Tasarım ve Bilişim Teknolojileri alanının 4 atölyesi, 72 bilgisayarı, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanının ise 4 atölyesi bulunuyor. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 10:55 TSİ - Eğitim

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - izmit lisesine yazık oldu. öğrencileri okuyan gençleri şehir içinde barındırmadılar , şehrin caddelerinde çağdaş eğitim alan gençler görmek istemiyorlar galiba

Yanıtla . 0Beğen 04 Şubat 13:34

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