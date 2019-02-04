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İlimtepe kazandı ama masada kaybedecek

Süper Amatör Futbol Ligi Play Off maçlarında ilk hafta tamamlandı. Günün en zor maçlarından biri Karamürsel Stadı’ndaydı. Grup şampiyonları Karamürsel ile İlimtepe Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Zorlu maçı deplasman takımı İlimtepe Futbol Kulübü kazandı ama Karamürselliler 199 doğumlu tek futbolcunun listeye yazılması nedeniyle itiraz ediyor

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İlimtepe Futbol Kulübü sahada 59 dakika 10 kişi oynadı yine de azimle kazandı. Güçlü rakibi Karamürselspor’u evinde yenmeyi başaran İlimtepe gövde gösterisi yaptı. Körfez İlimtepe kalecisi gecenin yıldızı Mehmet, yaptığı inanılmaz kurtarışlarla galibiyete damga vuran isim oldu. Karamürlespor’da kaptan Zafer Akalp, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi, maçı tribünde izledi.

YENİLENEN KARAMÜRSEL STADI, TARİHİ GÜN YAŞADI

Maçtan önce Karamürselspor, sezonun şampiyonluk kupasını KASKF yönetim kurulu üyesi Selman Açık’ın elinden aldı. Kupa törenine, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve yönetim kurulu birlikte törene katıldı. Erken Final niteliği taşıyan karşılaşmayı yaklaşık 2 bin taraftar izledi. Nefes kesen maçta bazı anlarında tartışmalar da yaşandı. Maçın 31. dakikasında, Karamürselli Bilal gole giderken, İlmtepeli Hüseyin tarafından düşürülünce, hakem Recep Kaval kırmızı kartla bu oyuncuyu ihraç etti. Sahada 10 kişi kalan İlimtepe, yine de daha atak ve iyi futbol oynayan ekip olurken, 61. dakikada Eren’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Karamürsel, beraberlik golünü ararken, kalesinde devleşen Mehmet, en az üç net gol pozisyonunu kurtardı. Karşılaşma atılan tek golle sona erdi.

İSTENMEYEN OLAYLAR DA YAŞANDI

Maçı izlemeye gelen, Karümürsel taraftarları arasında bir süre istenmeye olaylar yaşandı. Maç öncesi meşalelere yakarak takımlarına maç boyunca destek veren taraftarlar arasındaki olay hemen yatıştırıldı. Yenilgi sonrasında ise Karamürsel taraftarları stadı üzüntü içinde terk etti. 

İLİMTEPE SOYUNMA ODASINDA BAYRAM YERİ GİBİYDİ

Deplasmanda oynayan ve istediği galibiyetini hem de 10 kişiyle elde eden İlimtepe Futbol Kulübü oyuncuları, yönetimi teknik heyeti ve taraftarı, maç sonrası sahada ve soyunma odasında adeta bayram sevinci yaşadı. İlimtepe Futbol Kulübü bu hafta sonu kendi evinde, Sırrıpaşa FK ile oynayacak.

KARAMÜRSELSPOR İTİRAZ EDİYOR

Bu arada statü gereği listesinde 1999 doğumlu iki oyuncu bulundurması gereken İlimtepe Futbol Kulübü’nün tek oyuncu yazdığını belirlediğini iddia eden Karamürsel camiası, itiraza hazırlanıyor. Eğer itiraz kabul edilirse, İlimtepe FK 1-0 galip geldiği bu maçı 3-0 hükmen kaybedecek, hatta ceza da alabilecek. Gelişmeler merakla bekleniyor. Ahmet AKAY

KARAMÜRSEL SPOR: 0

İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: 1

 STAT: Karamürsel (S.Lig Play Off)

HAKEMLER: Recep Kaval ***, Hakan Dursun ***, Ümit Ateş ***

KARAMÜRSEL SPOR: Enes ***, Cevdet **, Berkay **, Batuhan ***, Ahmet **, Oğuzhan ***, Gökhan ** (Yusuf **), Enes Dışpınar ** (Çağrı **), Enes Metin **, Alirıza ** (Mücahit **), Bilal ***

İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Mehmet ***, Hüseyin ***, Batuhan ***, Sinan ***, Üsame ***, Akın *** (Enes **), Fatih ***, Mustafa ***, Beratcan *** (Kubilay **), Umut *** (Murat **), Eren ***

GOL: Eren DK.61

 

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