Cihan Hastanesi'nde gece polikliniği başladı

Hafta içi çalışan ve sağlık hizmeti alma konusunda sıkıntı yaşayan bölge halkı için özellikle Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Branşları gibi önemli iki branşa hafta için hergün 23:00a kadar randevulu poliklinik hizmeti verilecek. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Uzman hekimler Dr. Metin ŞEN ve Dr. Ozan KIZILIRMAKtan Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ise yine alanlarında uzman hekimler olan Op.Dr. Ahmet DOĞRUÖZ Op.Dr. Emine ÖZDEMİR Op.Dr.Funda DOĞAN Op. Dr. M.Mehmet ATAMAN Op.Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU ve Op.Dr. Mehmet EPÖZDEMİRden de hafta içi her akşam poliklinik hizmeti alınabilecek. Her iki branşta da hekimler dönüşümlü olarak poliklinik yapacak. Gündüz çalıştığı için gelemeyene veya çeşitli nedenlerle randevu alamayan hastalarımız için büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz bu uygulamada hastalarımız çağrı merkezimizi arayarak diledikleri hekimden randevu alabilecekler.