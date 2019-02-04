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Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 28 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 44 gram esrar, 138 adet uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ve 716 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 500 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 11:37 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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