Olay, Gebze'de Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, içinde 5 kişinin olduğu 41 ABL 290 plakalı otomobili durdurmak istedi. Şahıslar ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca polis aracı takibe aldı. Polis ekiplerine yakalanmamak için tehlikeli bir şekilde ilerleyen şahıslar, polise zor anlar yaşattı. Yaşanan kovalamacada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kaldırıma çıktı. Kaza yaptıkları araçtan inen şüpheliler koşmaya başladı. Ekipler tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 adet bıçak ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polisten kaçarken kaza yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan inerek kaçmaya çalışan 5 kişi polis tarafından yakalandı
Olay, Gebze'de Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, içinde 5 kişinin olduğu 41 ABL 290 plakalı otomobili durdurmak istedi. Şahıslar ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca polis aracı takibe aldı. Polis ekiplerine yakalanmamak için tehlikeli bir şekilde ilerleyen şahıslar, polise zor anlar yaşattı. Yaşanan kovalamacada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kaldırıma çıktı. Kaza yaptıkları araçtan inen şüpheliler koşmaya başladı. Ekipler tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 adet bıçak ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz