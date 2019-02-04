Aksu gönülleri fethediyor

Aktif ve doludizgin bir seçim kampanyası yürüten Saadet partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, gerek ev ziyaretlerin de gerekse birebir görüşmelerde Çayırova halkının gönüllerini fethetmeyi başarıyor. Yoğun şekilde ziyaretlere ağırlık veren Aksu, ‘günün sonunda yorgunluğumuzu unutturan en önemli faktör, yaşadığımız yer olan Çayırova ilçemize hizmet için mücadele etme duygumuzdur’ dedi.

AKSU, KAZANAN DÜRÜSTLÜK OLACAK

Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, etkili bir seçim kampanyası yürüttüklerini, geçmiş dönemlerde meclis üyeleri aracılığıyla yaptıkları hizmetlerin de halk tarafından çok olumlu geri dönüşlere sebep olduğunu ifade ederek, Çayırova halkının kendilerine yönelik gösterdikleri yoğun teveccühten ötürü de fazlasıyla memnuniyet duyduğunu ifade etti. Aksu, bu seçimin kazananı ‘Dürüstlük’ olacak, halkımız bu sefer gerçekleşmeyen, sadece seçim sürecinde oy devşirmek için söylenen sözlere itibar göstermeyecektir’ dedi.