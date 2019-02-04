'Bu kentin ekmeğini İzmit’in çocukları yiyecek'

İzmit Terzibayırı’nda gerçekleşen halk buluşmasına CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, Belediye meclis üyeleri Hale Meriç, Ersin Albayrak, Ercan Umutlu, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

BELEDİYENİN BÜTÇESİ SİZİN BÜTÇENİZ

Büyük bir coşkuyla karşılanan CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin elinde her türlü imkan olduğunu ancak bu imkanların halk için kullanılmadığına dikkat çekerek, “Her türlü imkân var ama sorunlar çözülmüyor. Bunun da altında, nasıl olsa oy veriyorlar mantığı yatıyor. İş aş bekleyenin sorunları ikinci hatta üçüncü planda. Herkese eşit adil hizmet edecek şekilde yola çıktık. Vekilliğimde nasıl kimseyi ayırmadıysam bundan sonraki süreçte de ayırmayacağım. Bu kentin çehresini geliştirmek, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak istiyoruz. Belediyenin bütçesi sizin bütçeniz. Kul hakkı, yetim hakkı gözeterek Sizlere hizmet edeceğiz” dedi.

İLKELERİMDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİM

Konuşmasına devam eden Belediye Başkan adayı Hürriyet, “Bu kente herkese eşit hizmet etme sözümüz var. Kazandığımızda üzerine koyarak, her geçen gün biraz daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Çözüm önerilerimizde, istihdam ağırlıklı projelerimizde İzmit’in gençlerini değerlendireceğiz. İzmit’in çocukları bu kentin ekmeğini yiyecek. Ne olursa olsun hiçbir ilkemden ödün vermeyeceğim. Kentin kaynaklarıyla çok şey başarılabilir. Bunu da halkla yapmak istiyoruz. Bu kent için çizmelerim hep ayağımda olacak. İş bekleyene, aş bekleyene mahallelerimizin sorunlarının çözülmesini bekleyene yüreğimiz hep açık olacak. Ayağım yere sağlam basıyor. Allah sizlere iyi hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

GENÇLERE CHP ROZETİ TAKILDI

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise yaptığı konuşmasında CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet’e destek isteyerek, “Fatma Hanım bu kente değer katacak, İzmit’i değiştireceğine inancımız tam. Onunla birlikte İzmit’in nasıl marka kent haline geleceğine şahit olacaksınız” dedi. CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar ise İzmit’in hizmet gitmeyen mahallelerine hizmet götürmek, her vatandaşa eşit hizmet sunmak için yola çıktıklarını belirterek, “İzmit’in mahallelerindeki değişimi sizler de göreceksiniz. Hizmet gitmeyen mahallelerin kalkınmasını sağlamak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından Terzibayırı mahallesindeki gençlere CHP rozeti takıldı.