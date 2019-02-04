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Törk: "Darıca'ya hizmet etmek benim için onurdur"

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, yoğun temposunu hafta sonu da sürdürerek vatandaşlarla bir araya geldi. Darıcalıları bir an olsun yalnız bırakmayan Törk’ün çalışmaları büyük takdir topladı.

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CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hafta sonu mesaisine ilk olarak Darıca Novadent Ağız ve Dış Sağlığı Polikliniği açılışına katılarak başlayan Törk, Darıca’da istihdam sağlayacak iş yerlerinin daha fazla açılmasını temenni ettiğini dile getirdi. Açılışın ardından vatandaşların istekleri üzerine ev ziyaretleri gerçekleştiren Törk, gittiği evlerde alkışlarla karşılandı. Darıca’da artık oyunu değişimden yana kullanmak isteyenlerin sayısının arttığını belirten Törk, göreve gelmesi dahilinde vatandaşları mahcup etmeyeceğinin sözünü verdi.

DARICA’YA HİZMET ETMEK BENİM İÇİN ONUR

Seçim çalışmasına Darıca-Gebze-Çayırova Ardahan Posoflular Gecesi ile devam Törk, burada da yoğun ilgi ile karşılandı. Darıca-Gebze-Çayırova Ardahan Posoflular Dayanışma Gecesi’nde bir konuşma yapan Törk, “Önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçim bir parti yarışı değildir. Yerel seçimlerde partiler değil, adaylar oylanacak. Bu kentte eğitim, kültür ve spor alanlarında yapacağımız hizmetlerle sizlerin emrinde olacağım. Darıca’da doğmuş büyümüş bir kardeşiniz olarak bu kente hizmet etmeye yola çıktık. Yaşadığım, büyüdüğüm kente hizmet etmek benim için bir onurdur” dedi

ULAŞILABİLİR OLACAĞIM

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Dernek desteklerine de ara vermeden sürdüren Törk, Darıca Trabzon Şalpazarlılar Derneği’nde yufka gecesine katıldı. Burada bir konuşma yapan Törk konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “31 Mart akşamına kadar hepimizin ortak amacı Darıca’dır. Darıca daha iyi yönetilmesi için çalışacağız. 1 Nisan günü sizin vermiş olduğunuz yetki ile bu kentin tüm sorunlarını bilen bir kardeşiniz olarak yine sizin içinizde olmaya devam edeceğim. Ulaşılabilir bir belediye başkanı olarak kentin sorunlarıyla dertlenen ve belirli aralılara mahallelerde oluşturacağımız kent konseyleriyle sizin istediğiniz projeleri gerçekleştireceğiz.

BİR KURUŞU İSRAF ETMEYECEĞİZ

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Gençlerimiz ve kadınlarımız bu işe el koymalı, Darıcalılarımız bu işe sahip çıkmalı. 31 Mart’a kadar sahip çıkacağınız bir adayınız var. Darıca’da el birliği ile değişimi gerçekleştirelim Vereceğiniz yetkiyi ben de 5 yıl boyunca sizler adına kullanmaya, Darıca’nın bir kuruşunu dahi israf etmeyip hepsini bu milletin faydasına işler yapacağıma söz veriyorum.” Törk dernek ziyaretlerinin ardından düğünlere katılarak Darıcalılar’ın mutluluklarına şahitlik etti.

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