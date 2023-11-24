Üniversiteli genç kız öğrenci yurdunun banyosunda ölü bulundu

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu D Blok 5. katta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun (18), kampüs içindeki kaldığı yurttaki banyoda bornoz ipi ile asılı halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ve polis asılı bulunan Elif Coşkun’un olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti.

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yurtta kalan diğer öğrenciler büyük üzüntü yaşadılar. Elif Coşkun’un Çorumlu olduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.