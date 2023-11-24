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Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastiği takmayan araçlara ceza yağacak.
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak mask

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak.

1 NİSAN 2024'TE SONA ERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Kaynak: HABERLER.COM
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24 Kas 2023 - 18:53 - Gündem

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