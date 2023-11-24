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Hapis cezasıyla aranan sanıklar operasyonla yakalandı

Kocaeli'de farklı suçlardan hapis cezası ile aranan 2 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Hapis cezasıyla aranan sanıklar operasyonla yakalandı mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan G.Ç. (42), "Kocaeli Taşra İlamat Masası ve Adana Ağır Ceza İlamat Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan T.K. (28) yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kredi, Araç, ceza

24 Kas 2023 - 19:07 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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