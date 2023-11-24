Hapis cezasıyla aranan sanıklar operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan G.Ç. (42), "Kocaeli Taşra İlamat Masası ve Adana Ağır Ceza İlamat Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan T.K. (28) yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.