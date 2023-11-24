HAKAN YAĞCIOĞLU İLE İZMİT SOKAKLARI: Belsa Gençlik Sokağı'nda sigara içmeyen benim gururum çocuklar

Az önce Belsa'da Gençlik Sokağı'naydım. Pırıl pırıl lise talebelerim...
Leyla Atakan Kütüphanesi'ne girerken kapıda onlarla sohbet ettim...
Her birinin üniversite hayalleri var. Gencecik çocukların Püfür püfür sigara içtiği bu ortamda bu çocukların sigarayla uzaktan yakından ilgisi yok. Manav kızım İzmitli Zeynep basketbol oynuyor, bir diğer kızım tenisçi Alara'da sigara içmiyor.
Fitness Eğitmeni Çayelili oğlum ve diğer çocuklar. Bir de Güney çocuk... Onların hepsiyle gurur duydum.
Sigara içmiyorlar, spor yapıyorlar ve hedefleri var. İki saat önce sohbet ettiğim bu çocuklarla güzel bir İzmit akşamı yaşadık...
İnşallah üniversitede istedikleri kazanırlar. Dua edeceğim onlara...
Güney Tercan Kocatepe Mahallesi
Hakan Başar Bilgin Kozluk Mahallesi
Ege Odabası Gültepe Mahallesi
Zeynep Yücel İzmit Merkez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kağan Gündoğdu - Hepsini bizzat tanırım çok iyi insanlardır burada görünce yüzümde tebessüm oluşmadı değil?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.