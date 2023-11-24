HAKAN YAĞCIOĞLU İLE İZMİT SOKAKLARI: Belsa Gençlik Sokağı'nda sigara içmeyen benim gururum çocuklar

Az önce Belsa'da Gençlik Sokağı'naydım. Pırıl pırıl lise talebelerim...

Leyla Atakan Kütüphanesi'ne girerken kapıda onlarla sohbet ettim...

Her birinin üniversite hayalleri var. Gencecik çocukların Püfür püfür sigara içtiği bu ortamda bu çocukların sigarayla uzaktan yakından ilgisi yok. Manav kızım İzmitli Zeynep basketbol oynuyor, bir diğer kızım tenisçi Alara'da sigara içmiyor.

Fitness Eğitmeni Çayelili oğlum ve diğer çocuklar. Bir de Güney çocuk... Onların hepsiyle gurur duydum.

Sigara içmiyorlar, spor yapıyorlar ve hedefleri var. İki saat önce sohbet ettiğim bu çocuklarla güzel bir İzmit akşamı yaşadık...

İnşallah üniversitede istedikleri kazanırlar. Dua edeceğim onlara...

Güney Tercan Kocatepe Mahallesi

Hakan Başar Bilgin Kozluk Mahallesi

Ege Odabası Gültepe Mahallesi

Zeynep Yücel İzmit Merkez