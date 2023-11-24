İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes: Bir grup esir serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası konusundaki anlaşma, "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail'in saldırılarının 49. gününde devreye girdi.
Varılan anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki 13 İsraillli ile 10 Tayland ve 2 Filipinli işçiden oluşan ilk rehine grubu Kızlıhaç yetkililerine teslim edildi.
Rehineler, ardından Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı yetkililer tarafından teslim alındı. İsrail basını rehinelerin buradan Kerem Shalom Sınır Kapısı'na transfer edildiğini duyurdu.
Bunun karşılığında İsrail de rehin tuttuğu 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail hapishanelerindeki 39 kadın ve çocuk rehinenin serbest bırakıldığını doğruladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.