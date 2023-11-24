24 Kas 2023 - 20:31- Gündem G:

İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes: Bir grup esir serbest bırakıldı

Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası başladı. Önce Hamas, 13 İsrail vatandaşlarını serbest bıraktı. Ardından da İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakıldığı açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
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İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes: Bir grup esir serbest bırakıldı mask

İsrail ile  Hamas arasında varılan esir takası konusundaki anlaşma, "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail'in saldırılarının 49. gününde devreye girdi.

Varılan anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki 13 İsraillli ile 10 Tayland ve 2 Filipinli işçiden oluşan ilk rehine grubu Kızlıhaç yetkililerine teslim edildi. 

Rehineler, ardından Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı yetkililer tarafından teslim alındı. İsrail basını rehinelerin buradan Kerem Shalom Sınır Kapısı'na transfer edildiğini duyurdu.

Bunun karşılığında İsrail de rehin tuttuğu 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail hapishanelerindeki 39 kadın ve çocuk rehinenin serbest bırakıldığını doğruladı. 
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24 Kas 2023 - 20:31 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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