Başkan Özcan, Halkbank ödül törenine katıldı

KOCAELİ’DEN TEK
Halkbank'ın, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı ve geleneksel hale getirdiği, Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreni Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşti. Türkiye genelinde 6 bin 256 başvuru olan yarışmaya ilimizden tek davetli olarak Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan yer aldı.
ARSLAN VE OKUR’LA DA GÖRÜŞTÜ
Özcan, ödül töreninde vurgu yapıldığı gibi yeni nesil e-ticaret platformlarının avantajlarını paydaşlarına sunarak, bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu sayede dış ticarete de katkı sağladıklarını belirtti. Burada Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Kadem Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile de bir araya gelen Özcan, çok önemli bir törende ilimizi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.