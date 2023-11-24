Başkan Özcan, Halkbank ödül törenine katıldı

KOCAELİ’DEN TEK

Halkbank'ın, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı ve geleneksel hale getirdiği, Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreni Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşti. Türkiye genelinde 6 bin 256 başvuru olan yarışmaya ilimizden tek davetli olarak Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan yer aldı.

ARSLAN VE OKUR’LA DA GÖRÜŞTÜ

Özcan, ödül töreninde vurgu yapıldığı gibi yeni nesil e-ticaret platformlarının avantajlarını paydaşlarına sunarak, bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu sayede dış ticarete de katkı sağladıklarını belirtti. Burada Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Kadem Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile de bir araya gelen Özcan, çok önemli bir törende ilimizi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.