C vitamini en çok bu besinde! Kolesterolü hemen düşürüyor

KUŞBURNUNUN FAYDALARI

Kuşburnu, doğanın en zengin C vitamini kaynaklarından biridir.

Kuşburnu tüketmek, kolesterolü ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını artırabilir.

İltihaplanmayı azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kuşburnu yağı yaşlanma karşıtı maddedir. 8 haftalık küçük bir çalışmaya göre günde 3 mg kuşburnu tozu alınması cilt kırışıklıklarında önemli bir azalmaya ve cilt nem içeriğinde ve elastikiyetinde önemli bir artışa yol açtı.

Kuşburnu yağı yara iyileşmesine yardımcı olabilir.

Bağırsaklara faydalıdır. İshal, mide ağrısı ve mide iltihap durumlarında yardımcı olur.

Ağrıları azaltır

KUŞBURNU NASIL TÜKETİLİR?

Kurutulmuş kuşburnu çay olarak tüketilebilir.

Taze olanlar salatalara ve pudinglere eklenebilir.

Marmelatı ve reçeli yapılabilir.

Suyu içecek olarak tüketilebilir.

KUŞBURNUNUN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Kuşburnunun yan etkileri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak hamilelerin mutlaka doktora danışarak tüketmesi gerekir. Bunun yanında yüksek dozda C vitamini olduğu için kuşburnu tüketmek mide bulantısını, mide rahatsızlığını, kabızlığı ve mide yanmasını tetikleyebilir. Son olarak, C vitamini nedeniyle aşırı kuşburnu alımı, tekrarlayan böbrek taşı, orak hücreli anemi ve hemokromatozis hastalarına zarar verebilir.

KUŞBURNUYLA İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI

32 aşırı kilolu gönüllüye kuşburnu tozu veya plasebo verildiğinde, onlara üç ay boyunca diyetlerini değiştirmeden bu ilacı almaları söylendi. Kuşburnu grubu vücut ağırlığında, BMI'da ve toplam karın yağında küçük ama önemli bir düşüş gördü. En etkileyici değişiklik, 88,67 cm2'den 79,41 cm2'ye düşen karın iç organ yağıydı.

Almanya'da bir yıl süren gözlemsel bir çalışma, kuşburnu özlerinin bel ağrısının neden olduğu ağrıyı ve sakatlığı önemli ölçüde azaltabildiğini buldu. Bir çalışmada araştırmacılar, müdahale eden kişiyi ağrı veya sakatlıkta en az yüzde 50 veya her ikisinde de en az yüzde 20 iyileşme sağlayan kişi olarak tanımladı. 24 haftaya gelindiğinde hastaların yüzde 60'ı yanıt verdi. Daha fazla semptom şiddetiyle başlayan kişiler en fazla iyileşmeden yararlandı.

400 kadın üzerinde yapılan bir klinik araştırmada, doğumdan sonra 20 gün boyunca günde iki doz 500 mg kuşburnu plaseboyla karşılaştırıldı. İlk 10 gün boyunca kuşburnu tüketen kadınların idrar yolu enfeksiyonu geçirme olasılığı %78 daha azdı, ancak 20. günde riskteki azalma yüzde 68'e düştü.

Kaynak: AKŞAM